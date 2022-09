Marocains du Monde: lancement des webinaires en préparation des Assises de la 13ème région

Dans la continuité du processus de co-construction du Plan National d’Accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI-2030), le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en partenariat avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME), lance les séances d’écoutes et de consultations avec les compétences marocaines établies à l’étranger, en préparation des Assises de la 13ème région, indique un communiqué du ministère.

Ces séances consultatives seront organisées sous forme de webinaires couvrant les différentes régions du Monde, selon le calendrier ci-après:

Webinaire 1: vendredi 30 septembre 2022, Région Europe;

Webinaire 2: lundi 3 octobre 2022, Amérique du Nord;

Webinaire 3: mercredi 5 octobre 2022, Asie-Océanie/Afrique/Moyen-Orient.

Les webinaires seront animés par un panel d’experts de haut niveau et aborderont des thématiques en rapport avec le regard porté par la communauté marocaine à l’étranger au rendement et à l’efficience de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, au même titre que les contraintes qui limitent leur apport à cet écosystème et les leviers qu’ils jugent nécessaires de déployer pour y faire face, relève le communiqué.

A l’issue de ces webinaires, une Assise de la Diaspora sera organisée, en mode hybride, fin octobre prochain. Elle sera consacrée à la restitution des principales conclusions et recommandations des webinaires qui viendraient enrichir le rapport de synthèse général des 12 assises régionales.

Ce rapport constituera le référentiel de base du PACTE ESRI 2030 dont l’architecture et le contenu seront discutés lors des Assises nationales.

Dans la même perspective et en vue de favoriser la participation élargie des compétences marocaines à l’étranger et de s’enquérir de près de leurs attentes et projections, un questionnaire en ligne a été établi, souligne le communiqué, ajoutant qu’il est accessible via le lien (https://pactesri.enssup.gov.ma/diaspora).