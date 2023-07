Place Jemaa El Fna, cœur battant de Marrakech et forteresse du patrimoine immatériel de l’humanité

Même si elle porte le nom ténébreux de la “mosquée anéantie”, cette place ne cesse de fournir à ces visiteurs, notamment parmi les curieux, la vraie image des principes d’ouverture, de convivialité et de partage qui caractérisent les habitants de cette ville millénaire.

Cette place “historique” et “légendaire”, un “véritable musée à ciel ouvert”, constitue, sans nul conteste, le cœur battant de la Cité ocre et cette “vitrine” qui donne à découvrir et à apprécier ce patrimoine immatériel riche et varié de l’humanité, qui contribue au rayonnement culturel et touristique de cette ville emblématique tant au niveau national que sur le plan international.

Un constat établi et reconnu par une pléiade d’historiens qui ont consacré des ouvrages et des études à l’histoire de cette “place publique unique qui s’appelait autrefois Rahba”, à l’instar d’Al Hassan Al Youssi, savant marocain du XVII siècle, qui avait souligné dans son livre “Mohadarates” que Jemaâ El Fna est “une place publique où se rassemblent les foules pour apprécier les contes, les dictons, les blagues, les différentes notes musicales et tout type de divertissement”.

“La place Jemaa El Fna est une école millénaire et un théâtre à ciel ouvert qui attire des gens issus des quatre coins du monde, dans une scène où les corps bougent, telles des vagues ou des dunes mouvantes. Chaque jour, une nouvelle scène sur une place qui ne connaît pas de léthargie ni de monotonie”.

Ce n’est donc pas un hasard si l’UNESCO a pris l’initiative, en 2008, d’inscrire cette fameuse Place en tant que patrimoine culturel immatériel de l’humanité, comme étant le premier site inscrit sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, d’autant que la place Jemaâ El Fna a toujours constitué un haut lieu de rencontres et de brassages de différentes traditions orales.

Compte tenu de la charge civilisationnelle et culturelle de la place Jemaâ El Fna, elle a constitué, à travers l’histoire, une véritable source d’inspiration pour des écrivains contemporains issus des quatre coins du globe, qui ont consacré de longs chapitres de leurs ouvrages à ce musée à ciel ouvert, dans une tentative de décoder et de comprendre le monde magique et extraordinaire de cette place et de saisir ses composantes variées et singulières, dans leurs moindres détails.

Toutefois, si cette place a connu, au fil des années, de nombreuses transformations affectant des aspects qui faisaient sa singularité, elle est restée inébranlable face aux vicissitudes et au poids du temps, préservant sa vigueur et sa particularité, en démontrant un niveau élevé d’adaptation rien que pour pouvoir résister et absorber, en toute subtilité, les nouveaux développements de son temps.

Ainsi, les différentes composantes qui meublent la place Jemaâ El Fna s’interfèrent, en toute magie, chaque nuit, de manière à confectionner une toile sublime, avec à la clé une belle lumière dégagée des lampes éparpillées à travers ses différents coins, des collections d’habits et de costumes traditionnels multicolores proposés à la vente sur place ou tout simplement, portés par les acteurs de la Place.

A ce beau et si singulier décor, s’ajoutent les restaurants à ciel ouvert qui proposent aux clients, une variété de mets délicieux et variés, et de plats copieux de la pure cuisine marrakchie. Une véritable immersion au cœur de l’authenticité et de la noblesse de l’art culinaire marocain, notamment les plats phares de Marrakech.

Le visiteur peut donc apprécier la complémentarité et la symbiose qui règnent entre les composantes de cet espace symbolique.

Il s’agit en somme, d’un véritable théâtre où défilent et se succèdent, de manière fluide, différents spectacles populaires assurés, avec brio, par les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes, les conteurs, les groupes musicaux et les acrobates.

Un véritable périple en ces temps modernes, le temps de goûter à la splendeur et à l’authenticité de la civilisation marocaine, contribuant à l’enrichissement et à la préservation de son patrimoine matériel et immatériel.

Les répertoires musicaux interprétés par les différentes troupes, tels que Rwais, Issaoua, Chaâbi, Ghiwan, Hawzi, ou encore les spectacles d’acrobatie livrés par Ouled Sidi Hmad Ou Moussa, témoignent de la richesse du patrimoine matériel et immatériel du Maroc, sans omettre également le rôle important des conteurs qui à travers des histoires héroïques et comiques, souvent pleines de suspense et d’émotions, contribuent à la préservation de toute une culture populaire et à sa transmission aux générations montantes.

Parmi les acteurs de la Place figurent également les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes et les “Neqqachates” qui offrent des tatouages au henné aux visiteurs de la mythique Place.

Ainsi, des touristes nationaux et internationaux se retrouvent conviés à apprécier un “tableau artistique” offrant généreusement des couleurs harmonieuses, le tout aux chants et rythmes riches et diversifiés mettant le plus souvent le visiteur dans un embarras du choix sur la halqa ou le spectacle à suivre.

“Malgré la disparition d’un grand nombre de pionniers de la Halqa, les nouveaux acteurs de la Place ont apporté leurs touches à cet art ancestral pour l’inscrire dans le renouveau et parvenir ainsi, à présenter un nouveau produit”, a souligné la présidente de l’Association des artistes de la Halqa, du spectacle, du patrimoine et de tous les arts de la Place Jemaâ El-Fna, Meriem Amal, dans une déclaration à la MAP.

Mme Amal a ajouté que les acteurs de la Place cherchent en permanence à donner à voir et à apprécier des spectacles dignes de la place de choix qu’occupe Jemaâ El Fna, soulignant la nécessité de préserver le cachet authentique de ces spectacles, afin d’être à la hauteur des aspirations des visiteurs.

De son côté, le président de l’Association des pionniers et des maâlems de l’art culinaire marocain authentique de la place Jemaâ El Fna, Abdelghani Iflilis, a qualifié, dans une déclaration similaire, l’ambiance qui règne dans cet espace historique de “merveilleuse” et “unique” au monde, avec un fort engouement de la part de visiteurs de nationalités différentes qui, nourris de curiosité, n’hésitent guère à errer entre les halqas, avant de se mettre à table, chez l’un des 64 restaurants à ciel ouvert que compte la Place, pour apprécier un menu varié composé notamment de “Tanjia”, “Tagine” et “Baolo” (assortiment de viandes et d’abats préparés dans une sauce épicée).

Pour sa part, une touriste britannique s’est dite admirative de l’authenticité qui caractérise la place Jemaâ El Fna, son effervescence et l’ambiance magnifique créée par les artistes des Halqas et des spectacles qui ne cessent de procurer joie et émerveillement chez des touristes du monde entier qui fondent rapidement dans cette belle atmosphère, livrant une belle illustration de cet esprit d’ouverture et de convivialité exceptionnelle qui caractérise le Royaume.

Dans le cadre des efforts consentis pour la préservation de ce patrimoine séculaire et source de fierté de toute une Nation, il a été procédé, en février dernier à la mythique place Jemaâ El Fna, à l’inauguration du Musée du Patrimoine Immatériel afin de préserver ce legs inégalable et le transmettre aux générations futures.

Le musée a été conçu dans le prolongement du cœur battant de Marrakech, afin d’enrichir le dispositif muséal de la cité ocre, et de contribuer à la préservation et à la diffusion de son patrimoine universel, d’autant plus qu’il fait partie intégrante de la mémoire collective.

Un projet a également été lancé pour l’aménagement de la place Jemaâ El Fna, qui s’inscrit dans le cadre des chantiers ouverts dans le cadre du programme de développement et de mise en valeur de l’ancienne médina de la cité ocre, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Un projet hautement salué par les commerçants, les artisans, les usagers et visiteurs de la place, qui ont exprimé leur pleine implication pour la concrétisation dans les faits de ce chantier important.