Londres signe son adhésion au partenariat de libre-échange transpacifique

Le Royaume-Uni est le premier pays d’Europe à rejoindre le CPTPP, qui comptera ainsi 12 pays pour un PIB de 12.000 milliards de livres sterling, selon un communiqué du ministère britannique du Commerce.

Le gouvernement britannique devra ratifier l’adhésion signée ce qui nécessitera une étape parlementaire, pendant que les autres pays adhérents poursuivront leur propre processus législatif, selon la même source.

Citée dans un communiqué, la ministre britannique du Commerce, Kemi Badenoch, a mis en avant les “milliards de livres sterling d’échanges supplémentaires” pour les entreprises britanniques.

En mars, lors de l’annonce de l’adhésion, Downing street avait évoqué “le plus important accord conclu depuis le Brexit”, mettant en avant le fait que le Royaume-Uni n’aurait pas pu rejoindre ce partenariat s’il avait toujours été membre de l’Union européenne.

L’exécutif britannique a donc vanté la manière dont le pays “saisit les opportunités” de ses “nouvelles libertés commerciales post-Brexit, pour stimuler l’emploi et la croissance dans tout le pays”.

Depuis sa sortie effective de l’UE et du marché unique européen au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni cherche à nouer des accords commerciaux tous azimuts pour doper son commerce international.

Signé notamment par la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou encore le Canada et le Japon, le CPTPP est le plus important pacte de libre-échange de la région. Le Royaume-Uni avait déposé sa candidature pour rejoindre le CPTPP en février 2021 et les négociations avaient démarré en juin de la même année.