Partenariat Maroc-Nigeria : lancement d’un projet de lutte contre la déperdition scolaire dans la région de Zaria

Ce projet a été lancé en présence du Wali Directeur Général des Collectivités Locales, Khalid Safir, du gouverneur de Skhirat-Témara, Youssef Draiss, et de la présidente du Conseil de la préfecture Skhirat-Témara Aâtimad Zahidi, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Au total 13 projets sont financés par le FACDI entre la première et la deuxième phases, et 27 conventions ont été signées avec 27 collectivités territoriales dans 12 pays africains pour un coût global de plus de 68 millions de dirhams, précise-t-on.

Dans une allocution de circonstance, Mme Zahidi a souligné la priorité du partenariat marocain avec les pays africains, notamment les pays subsahariens et du Sahel, dans le cadre du renforcement de la diplomatie parallèle menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la profondeur africaine.

Pour sa part, M. Safir, a affirmé que le Royaume du Maroc pleinement souverain est attaché au renforcement des relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays africains, notant que ce choix vise à préserver les liens profondément enracinés avec les pays africains et assurer un meilleur équilibre dans leurs relations commerciales et économiques.

De son côté, le chef de la délégation nigériane, Alio Abdellah Bamalli, a fait savoir que les relations de coopération entre le Maroc et le Nigeria joueront un rôle majeur dans la conduite de la locomotive du développement économique et social en Afrique, soulignant que ce projet est le début d’un véritable partenariat stratégique entre le gouvernement de Zaria et le Conseil de la préfecture de Skhirat-Témara, qui élargira son champ d’action pour inclure d’autres domaines de coopération dans les années à venir.

Le gouverneur de Skhirat-Témara a indiqué, quant à lui, que le partenariat avec les pays africains est un pari fort pour les collectivités territoriales nationales, mettant en exergue, à cet égard, l’expérience du Conseil de la préfecture de Skhirat-Témara dans le domaine de la lutte contre la déperdition scolaire.

Le Conseil de la préfecture de Skhirat-Témara dispose d’une expérience pionnière à l’échelle nationale dans le domaine de la lutte contre la déperdition scolaire à travers un ensemble de mécanismes, notamment la fourniture de transport scolaire pour les catégories vulnérables, où la flotte est passé de 34 bus en 2016 à 64 bus en 2022 avec un investissement de 4 millions de dirhams, auquel le Conseil contribue à hauteur de 1.200.000 dirhams, conclut la même source.