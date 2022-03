La Bourse de Casablanca débute dans le vert

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables prenaient respectivement 0,48%, à 1.002,98 pts et 0,39%, à 935,6 pts.

Sur le plan individuel, Alliances (+5,96% à 48,75 dirhams (DH)), Snep (+5,61% à 772,4 DH), Cartier Saada (+4,54% à 29,49 DH), Sonasid (+3,73% à 668 DH) et Delta Holding (+2,48% à 31,77 DH) affichaient les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Lesieur Cristal (-5,98% à 175,35 DH), Stroc Industrie (-5,82% à 36,4 DH), Res Dar Saada (-4,9% à 23,1 DH), Afriquia Gaz (-4,45% à 5.150 DH) et Atlantasanad (-3,2% à 121 DH).

La veille à la clôture, le MASI s’était replié de 2,89%, à 12.415,46 pts.