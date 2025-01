La stratégie du Maroc pour lutter contre le terrorisme en Afrique exposée devant le Conseil de sécurité

En droite ligne de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a adopté une stratégie nationale d’envergure fondée sur une approche multidimensionnelle, proactive et inclusive pour prévenir et éradiquer le terrorisme, a souligné M. Hilale.

La stratégie mise en place par le Royaume repose sur quatre piliers fondamentaux: le renforcement de la sécurité et de l’arsenal juridique, le développement économique et humain, la préservation de l’identité cultuelle ou encore la promotion de la coopération régionale et internationale, a expliqué le diplomate.

M. Hilale a relevé que la stratégie marocaine est, entre autres, basée sur la promotion d’un Islam du juste milieu, fondé sur les valeurs universelles de coexistence et de paix, notant que ce sont ces principes que le Royaume partage avec de nombreux pays, y compris les pays africains frères.

Il a, dans ce cadre, mis en exergue le rôle de la Fondation Mohammed VI pour les Oulémas Africains et de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Morchidines et Morchidates, précisant que ces deux institutions répondent activement aux sollicitations de pays africains, européens et asiatiques, pour la formation des leaders religieux.

Depuis sa création en 2015, l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, Morchidines et Morchidates a formé plus de 3.000 bénéficiaires originaires de divers pays africains, a rappelé l’ambassadeur, ajoutant que ce mois de janvier, l’Institut a célébré la réussite de 100 imams du Mali.

M. Hilale a, par ailleurs, mis en garde contre le lien entre le séparatisme, le terrorisme et la criminalité transfrontière qui constitue, selon lui, un phénomène gravissime pour la paix et la sécurité sur le continent africain.

Dans la même veine, l’ambassadeur a dénoncé la connivence croissante entre certains groupes séparatistes et des organisations terroristes, telles qu’Al-Qaida et Daech, notant que ce phénomène “exacerbe dangereusement l’instabilité régionale en Afrique”.

“Ces alliances pernicieuses ne se limitent pas seulement à semer la terreur. Elles divisent les communautés fragiles, exploitent les vulnérabilités structurelles des sociétés et alimentent un cycle d’insécurité persistante” en Afrique, a-t-il averti, signalant que les groupes séparatistes, en particulier, tentent de tirer parti de cette déstabilisation pour menacer l’intégrité territoriale des Etats membres et saper leur développement.

L’ambassadeur a jugé primordial que la communauté internationale se mobilise de manière proactive afin d’anticiper, contrer et neutraliser ces groupes déstabilisateurs, qui mettent en péril la paix, la sécurité et l’état de droit.

Par la même occasion, le Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU a fait part de l’attachement ferme du Royaume à son partenariat avec le système onusien, incarné par des actions concrètes comme l’établissement du Bureau programme de l’ONUCT à Rabat, premier en son genre en Afrique.

L’établissement de ce Bureau démontre l’engagement résolu du Royaume en faveur de la mutualisation de l’expertise avec l’ONUCT, afin de dispenser des formations de qualité au profit des Etats africains, selon une approche collaborative et solidaire reflétant un esprit de responsabilité collective, a-t-il indiqué, rappelant que depuis sa création en 2021, cette structure a formé plus de 2.000 agents issus de 38 pays africains.

Dans ce cadre, M. Hilale a réitéré la disposition du Maroc à continuer à œuvrer en faveur du renforcement et de la diversification de ce partenariat afin de répondre aux besoins et attentes des pays du continent.

Il a également cité la Plateforme de Marrakech, un événement de haut niveau réunissant les chefs des agences de lutte contre le terrorisme et de sécurité en Afrique, dont la 3ème édition a eu lieu à Fès, en juin 2024.

M. Hilale a, en outre, indiqué que la lutte contre le terrorisme dépasse de loin le cadre strictement sécuritaire. Elle s’inscrit, selon l’ambassadeur, dans le cadre d’une dynamique globale et holistique, où la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la préservation des valeurs de paix et de dignité humaine, ainsi que la promotion des partenariats et de la coopération internationale, deviennent des leviers essentiels pour éradiquer les causes profondes de ce fléau et en prévenir durablement ses impacts et ses ravages.