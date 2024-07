Nasser Bourita s’entretient à Rabat avec l’envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen Orient

Le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita s’est entretenu, mardi à Rabat, avec l’envoyé spécial du gouvernement chinois pour le Moyen Orient, Zhai Jun.

En visite au Maroc dans le cadre des préparatifs pour la tenue en septembre prochain à Pékin, du Forum sur la coopération sino-africaine, M. Jun a indiqué, lors de cet entretien, que la Chine souhaite compter sur la participation active du Royaume à ce Forum et son leadership en Afrique pour la réussite de cet important évènement, qui se tient cette année au niveau du sommet.

De son côté, M. Bourita a mis en exergue l’engagement du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la paix, de la stabilité et du développement multidimensionnel en Afrique.

Il a également souligné l’engagement et la détermination du Maroc à travailler conjointement avec la Chine et les pays africains frères pour la réussite du Forum afin de promouvoir les atouts du continent et ses potentialités et relever ses défis.