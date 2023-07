Maroc Golfe: les relations avec le CCG, un modèle de partenariat renouvelé à dimension stratégique

Les relations entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont connu, sous le règne du Roi Mohammed VI, un élan important visant à en faire un modèle de partenariat global et renouvelé à dimension stratégique.

Les liens historiques, civilisationnels et culturels sur lesquels reposent les relations entre le Royaume et les pays du Conseil constituent un gage de leur pérennité et de leur constante évolution au service de leurs intérêts communs.

En dépit de l’éloignement géographique, la croissance et le développement des relations Maroc-CCG se nourrissent de la convergence des vues qui se reflètent dans les positions de soutien et de synergie mutuels.

Dans ce contexte, le politologue et professeur à l’Université Khalifa des sciences et technologies, Mustapha Tajeddine, a souligné que les pays du Golfe ont trouvé dans le Maroc un soutien constant et indélébile dans différents domaines. A leur tour, les pays du CCG oeuvrent pour leur part pour le renforcement des relations avec le Royaume, tout en exprimant leur appui dans la défense de ses causes justes, a-t-il dit.

L’un des aspects les plus importants du soutien des pays du CCG au Maroc est leur soutien total et clair à sa première cause nationale à savoir la marocanité du Sahara, deux pays du Conseil, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ayant ouvert des consulats dans les provinces du Sud du Royaume, en attendant que les autres pays de ce bloc leur emboîtent le pas.

Sur le plan économique, le Maroc aspire à renforcer les relations de partenariat stratégique qui l’unissent avec les pays du CCG, et à instaurer une nouvelle ère marquée par la diversité des aspects de la coopération, a-t-il poursuivi.

Selon d’autres experts, les relations Maroc-CCG et leur partenariat stratégique demeurent un modèle éloquent de ce que devraient être les relations entre pays frères. Ce partenariat, notamment dans son aspect économique, est appelé à être développé et diversifié afin de renforcer l’intégration entre les deux parties qui partagent un destin commun et font face à des défis divers.

Le Maroc, qui a réalisé, au cours des deux dernières décennies, des chantiers et des projets structurants, gigantesques et diversifiés, outre sa forte présence aux niveaux africain et européen, ambitionne d’aller de l’avant en matière de son partenariat avec les pays du CCG à tous les niveaux.