Fondation nationale des musées au Maroc: des réalisations phares et de grandes ambitions

Grâce à la vision éclairée du Roi Mohammed VI, la Fondation nationale des musées (FNM), qui célèbre un parcours de 12 ans riche en réalisations et contributions au rayonnement culturel au Maroc et à l’étranger, se place aujourd’hui comme une institution culturelle de référence et consolide son engagement de mettre à la portée du public une programmation variée pour permettre à chacun de connaître et de s’approprier son patrimoine.

La Fondation nationale des Musées (FNM) a organisé, depuis sa création, des expositions phares d’une grande diversité artistique, offrant au public une opportunité de rencontrer des œuvres uniques et accessibles à tous.

Parmi les expositions organisées par la Fondation, qui célèbre 12 ans d’engagement au service de la culture sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, figurent “1914-2014 : Cent ans de création” (2014), “Le Maroc médiéval, Un empire de l’Afrique à l’Espagne”, “César, une histoire méditerranéenne” (2015), “Volumes fugitifs, Faouzi Laatiris et l’école des Beaux-Arts de Tétouan”, “Giacometti, Une Rétrospective” et “Femmes, Artistes Marocaines de la Modernité, 1960-2016” en 2016.

La FNM a également organisé en 2017 d’importantes expositions, notamment “L’Afrique en Capitale”, “Face à Picasso” et “De Goya à nos jours, Regards sur la collection de Banco de España”, indique la Fondation dans un communiqué.

Les années 2018 et 2019 ont été aussi riches en activités avec la tenue de plusieurs expositions, dont “Ahmed Cherkaoui, Entre modernité et enracinement”, “La Méditerranée et l’art moderne, Collection du Centre Pompidou”, “Chaïbia Talal, Fatima Hassan El Farrouj, Radia Bent Lhoucine : Voyage aux sources de l’art”, “Hassan El Glaoui : Le Sel de ma Terre”, “Les couleurs de l’impressionnisme : Chefs-d’œuvre des collections du musée d’Orsay” et “Lumières d’Afrique”, outre l’événement de la ” Biennale de Rabat”, relève la même source.

Plusieurs autres expositions ont rythmé la scène culturelle durant la période 2020-2023, notamment “Les peintres Marocains dans les collections nationales, De Ben Ali R’bati à nos jours”, “Gharbaoui. L’envol des racines”, “Entrée en matière-Rétrospective Fouad Bellamine”, “Delacroix, souvenirs d’un voyage au Maroc”, “Regards sur la jeune scène photographique marocaine”, “L’Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours”, “De rage et de désir, le cœur battant des hommes. Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault”, “Henri Cartier-Bresson”, “Femmes photographes”, “Qasida Noire de Touhami Ennadre”, “Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation. Volet contemporain”, “Modernités Arabes, collection du musée de l’IMA, Paris”, “Hommage à la Galerie l’Atelier 1971-1991” et l’exposition “Kourtna”.

Par ailleurs et dans la suite de ces actions en faveur de la démocratisation de l’art et de la culture, la FNM a lancé, en partenariat avec la Fondation Jardin Majorelle et le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, un événement annuel, qui se tient le 22 juin pour fêter culturellement et avec le public le début de l’été, fait savoir le communiqué, notant que plusieurs galeries et espaces culturels y participent, en ouvrant leurs portes gratuitement, de 18H à minuit, dans différentes villes du Royaume, dont Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Kénitra, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira, Agadir, Assa, Es-Semara, Laâyoune, Dakhla et Aousserd.

L’occasion pour les visiteurs de tout âge et de tout horizon de voyager à travers les salles d’exposition, découvrir des objets archéologiques et ethnographiques, ainsi que des œuvres artistiques, poursuit la Fondation, relevant que les deux éditions de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels ont connu un franc succès avec une affluence massive des visiteurs.

Consciente que toute culture ne peut être viable, ni s’épanouir que dans la mesure où elle s’ouvre en permanence sur son environnement international, la FNM a en outre intensifié ses actions de diplomatie culturelle, en collaborant avec des représentants diplomatiques et étatiques, ainsi que de nombreuses institutions mondiales pour tisser des liens et établir un climat de confiance, propice à des coopérations culturelles.

A cet égard, les musées ont accueilli chefs d’État, ministres, diplomates, ambassadeurs et autres personnalités du monde entier, souligne la même source, ajoutant que ceci est un signe fort de l’intérêt que suscitent le Maroc, sa culture et son hospitalité à l’international.

Tout au long de ses 12 ans d’engagement, la Fondation a aussi accordé une attention particulière à l’épanouissement culturel des jeunes publics. A cet égard, la FNM a engagé une réflexion sur la visite scolaire et les modalités de médiation, en adéquation avec l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants, de leurs attentes et des besoins des élèves. Des ateliers et des tables rondes sont organisés en marge des expositions pour faire des musées des espaces de dialogue, d’éducation, d’échange, de partage et de transmission de l’Histoire et de l’identité marocaines.

Afin d’encourager vivement la jeunesse à prendre le chemin des musées, la FNM veille à offrir la gratuité tous les mercredis pour les élèves et les étudiants et les vendredis pour les Marocains et les résidents étrangers au Maroc.

La Fondation a également privilégié une approche de formation continue orientée vers le développement des compétences et des connaissances en matière de conservation, de préservation et de gestion du patrimoine. C’est ainsi que les conservateurs et médiateurs ont pu suivre des séminaires de formation organisés en partenariat avec des institutions internationales, conclut le communiqué.