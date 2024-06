L’OMS met en garde contre l’utilisation de médicaments falsifiés pour le traitement du diabète et l’amaigrissement

Dans un communiqué, l’OMS a précisé que cette alerte concerne 3 lots falsifiés de produits médicaux contenant du sémaglutide (de la marque Ozempic), qui ont été détectés au Brésil en octobre 2023, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en octobre 2023 et aux États-Unis d’Amérique en décembre 2023.

Il s’agit du premier avis officiel publié par l’agence onusienne pour la santé après confirmation de certains signalements de produits falsifiés contenant du sémaglutide dans toutes les régions géographiques. Les médicaments à base de sémaglutide, dont font partie les produits falsifiés de la marque susmentionnée, sont prescrits aux personnes atteintes de diabète de type 2 afin d’abaisser leur niveau de glycémie. Ils réduisent également le risque d’événements cardiovasculaires.

« L’OMS conseille aux professionnels de la santé, aux autorités de réglementation et au public de prendre connaissance de ces lots de médicaments falsifiés », a indiqué Dr Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l’OMS pour les médicaments essentiels et les produits de santé cité par le communiqué.

L’agence onusienne a aussi observé une augmentation de la demande pour de tels médicaments, ainsi qu’une hausse du nombre de signalements de falsification qui pourraient avoir des effets néfastes sur la santé.

L’OMS, ajoute la même source, travaille actuellement à l’élaboration d’un guide de recommandations rapides sur l’utilisation possible des agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide 1 (AR GLP-1) – dont les médicaments à base de sémaglutide – pour le traitement de l’obésité chez l’adulte et dans le cadre d’un modèle de soins plus complet.

Il s’agit d’une classe de médicaments utilisés pour le traitement du diabète afin d’abaisser le niveau de glycémie et de favoriser l’amaigrissement.