L’Office National Marocain du Tourisme cible les USA et IsraÃ«l

“Deux influenceuses renommées ont été ainsi choisies pour booster l’image touristique Maroc. L’ONMT cible le marché américain avec l’influenceuse Kelli Erdmann, connue sur les plateformes digitales comme “Happy Kelli” et le marché israélien avec l’influenceuse Yarden Harel”, indique l’Office dans un communiqué.

Ces actions, rappelle la même source, font suite à beaucoup d’autres du même style menées avec d’autres influenceurs sur d’autres marchés importants.

Le choix d’inviter “Happy Kelli”, danseuse et chorégraphe professionnelle américaine, à venir faire découvrir les richesses du Maroc à ses communautés est appuyé par le fait qu’en quelques années, elle est devenue une figure incontournable sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos pleines d’énergie positive, créatives et colorées, relève l’ONMT, notant qu’elle est suivie sur TikTok par 3,5 millions de followers, et sur Instagram par 1.7 millions de fans.

Yarden Harel est, quant à elle, une animatrice TV israëlienne qui fait partie du top 5 des femmes les plus influentes en Israël où elle anime le TV show travel “The Best in the world”. Passionnée de voyage, elle partage son quotidien en famille.

Ces talents ainsi que plusieurs autres comme Norman Manon Pasquier sur le marché français, permettent de toucher des communautés cibles sur les réseaux sociaux et de faire découvrir le Maroc autrement.

“Grâce à l’encadrement des équipes de l’ONMT, ces influenceuses mettent ainsi à l’honneur les décors marocains et font partager avec leur communauté leurs expériences et rencontres au Maroc en montrant les expériences touristiques pouvant être vécues dans les différentes régions marocaines”, conclut le communiqué.