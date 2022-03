La majorité des Allemands favorables à l’approvisionnement en énergie nucléaire (enquête)

Cette enquête de l’institut Politbarometer, diffusée par la chaîne de télévision ZDF, révèle que presque autant d’Allemands étaient favorables à ce que les centrales au charbon fonctionnent plus longtemps que prévu.

Dans le même temps, 92% d’entre eux comptaient également sur une expansion accélérée des énergies renouvelables, selon le sondage réalisé auprès de plus de 1.300 électeurs éligibles.

En début de semaine, le ministre de l’Économie et de l’action climatique, Robert Habeck, et la ministre de l’Environnement, de la protection de la nature, de la sécurité nucléaire et de la protection des consommateurs, Steffi Lemke, se sont prononcés contre la prolongation de la durée d’exploitation des dernières centrales nucléaires du pays, malgré les éventuels goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement énergétique dus à la crise ukrainienne.

“Après avoir pesé les avantages et les risques, la prolongation de la durée d’exploitation des trois centrales nucléaires restantes n’est pas recommandée, même au vu de la crise gazière actuelle”, selon un rapport conjoint du ministère de l’Économie et de l’action climatique et du ministère de l’Environnement, de la protection de la nature, de la sûreté nucléaire et de la protection des consommateurs.

À la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, l’Allemagne a accéléré sa sortie de l’énergie nucléaire. Les trois dernières centrales nucléaires opérationnelles du pays devraient être fermées définitivement d’ici à la fin de 2022 au plus tard.

Selon l’accord de coalition des partis au pouvoir en Allemagne, l’abandon définitif du charbon doit être avancé de 2038 à 2030. Les énergies renouvelables doivent être développées plus fortement et couvrir 80 % des besoins en électricité du pays d’ici à 2030.