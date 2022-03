Coupe du trône : le FUS Rabat bat le Widad Fès (5-4 t.a.b.) et se qualifie pour les 8èmes

Les deux formations n’ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire et des prolongations (1-1). Hamza El Mouden a ouvert la marque pour les Fussistes à la 49è minute, avant que Yassine Zraa n’égalise pour le WAF à la 90è minute.

Les 16èmes de finale, qui se poursuivront samedi et dimanche, seront marqués par plusieurs affiches, en particulier le derby de l’Orient entre la Renaissance de Berkane et le Mouloudia d’Oujda, en plus du choc de l’AS FAR contre le Maghreb de Fès, ainsi que le Rapide Oued Zem et le Difaâ d’El Jadida.