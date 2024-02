Les relations maroco-françaises appelées à se renouveler face aux évolutions régionales et internationales (Bourita)

Les relations entre le Maroc et la France sont appelées à se renouveler pour s’adapter aux différentes évolutions sur les plans bilatéral, régional et international, a déclaré, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Fondées sur les intérêts mutuels dans différents domaines, Rabat et Paris entretiennent des relations d’Etat à Etat, lesquelles sont appelées à se renouveler dans le cadre de l’estime mutuelle et de la coordination étroite, a indiqué M. Bourita lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de ses entretiens avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, notant que la France est un partenaire privilégié du Maroc sur les plans politique, économique et humain.