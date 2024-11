Les maires du G20 réclament 800 milliards de dollars d’investissements annuels pour des actions climatiques

« Cet investissement est crucial pour accélérer et élargir des projets climatiques au niveau municipal, afin de bâtir des environnements urbains plus sains, plus durables et plus dynamiques », ont souligné le réseau C40 Cities et la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie (GCoM) dans un communiqué.

Cet appel résonne alors que les discussions internationales sur le climat battent leur plein, notamment au sommet du G20 et à la COP29, avec un focus sur le financement des mesures d’adaptation, de réduction des émissions et de l’atténuation des pertes dues aux catastrophes climatiques.

Les maires plaident pour des investissements accrus dans des solutions urbaines concrètes : développement de transports à faibles émissions, adoption d’énergies renouvelables, et création d’infrastructures résiliantes.

Ils estiment que ces projets pourraient réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, tout en générant des millions d’emplois et en stimulant la croissance économique.

Selon des projections, ces investissements stratégiques pourraient libérer jusqu’à 23,9 billions de dollars de retombées économiques d’ici 2050, transformant les secteurs du transport, du logement et de l’énergie tout en soutenant l’innovation.

« En soutenant les projets urbains centrés sur les populations les plus vulnérables, les gouvernements et les banques nationales ont l’opportunité de promouvoir une croissance inclusive », ont ajouté les organisations.

Elles insistent sur l’importance d’une transition équitable, axée sur la protection des communautés les plus fragilisées.