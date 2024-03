“Les défis du journalisme arabe dans l’ère de l’Intelligence Artificielle”, nouvel ouvrage de Abdou Hakki

Dans ce livre de 276 pages, l’écrivain tente de “dévoiler les points de jonction entre le journalisme arabe et l’intelligence artificielle (IA) ainsi que mettre en lumière l’importance de cette avancée technologique dans le façonnement de l’avenir de la région”.

Dans l’introduction de son ouvrage, Abdou Hakki affirme que le rapprochement entre la technologie et les bases du journalisme à l’ère numérique a entraîné un changement dans le paysage médiatique mondial, précisant que cela se reflète davantage dans le journalisme du monde arabe, où les pratiques médiatiques traditionnelles connaissent d’importantes transformations avec le recours aux technologies IA.

Composé de 12 chapitres, cet ouvrage traite principalement de thématiques axées sur le « Développement du journalisme arabe: de l’impression au numérique”, “la définition de l’Intelligence Artificielle, ses multiples applications et ses effets sur le métier de journaliste” ou encore un aperçu général sur « la situation actuelle du journalisme arabe”.

D’autres chapitres sont consacrés à “l’intégration des avancées technologiques et des innovations numériques dans le journalisme arabe”, “le développement des institutions médiatiques arabes et occidentales à travers l’usage des technologies IA”, “les répercussions de l’Intelligence Artificielle sur l’avenir du journalisme arabe” et “le passage sécurisé entre le journalisme et l’intelligence artificielle”.

Vouant un intérêt particulier à la littérature numérique, l’écrivain Abdou Hakki compte de nombreux ouvrages à son actif, dont “l’Année Corona” ainsi qu’un recueil de nouvelles numériques intitulé “Quand arrive le printemps?” et deux romans: “les légendes des rêveurs”, “Maya”.