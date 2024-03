Industrie : signature d’un accord de partenariat pour l’implantation du Groupe allemand Böllhoff au Maroc

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a souligné l’importance de cet accord de partenariat qui s’inscrit dans le cadre de la diversification des partenaires et de l’amélioration du système industriel du Royaume.

Le ministre a, dans ce sens, fait savoir qu’il s’agit de la première fois qu’un investisseur allemand spécialisé dans les technologies de fixation et les solutions d’assemblage et de logistique s’installe au Maroc, notant que cela permettra de renforcer davantage la souveraineté industrielle de notre pays.

Pour sa part, le président de Midparc, Hamid Benbrahim El Andaloussi, s’est réjoui d’accueillir le Groupe Böllhoff au Maroc, précisant que l’Allemagne vient s’installer à Midparc, après le groupe aéronautique espagnol Aciturri et la société canadienne Shimco.

« Le choix de Böllhoff de s’installer à Midparc est motivé par la performance du Business model qu’elle offre, lui permettant ainsi de colocaliser au Maroc une partie de sa production, notamment en présence de la forte demande adressée au Royaume », a indiqué M. Benbrahim El Andaloussi.

Et de poursuivre que la présence de Böllhoff au Maroc avec ses « technologies différenciantes », renforcera davantage la robustesse et la durabilité de l’écosystème industriel marocain, et contribuera à la souveraineté industrielle du pays.

De son côté, le co-directeur du Groupe Böllhoff, Michael W. Böllhoff, a mis en exergue la pertinence de cet accord de partenariat signé avec Midparc, exprimant l’ambition de sa société d’investir davantage au Maroc, d’embaucher plus de personnes et de développer ses activités au cours des 5 prochaines années.

Spécialisé dans l’intégration de technologie de fixation à 360° avec solutions d’assemblage et de logistique, le Groupe Böllhoff compte 43 sites répartis dans 25 pays et sur 5 continents.

Le Groupe produit plus de 18 millions d’éléments d’assemblage par jour sur un total de 13 sites de production et emploie environ 1.500 personnes en Allemagne, 1.100 dans le reste de l’Europe, 400 en Asie et en Amérique.

Zone industrielle de référence au Maroc, Midparc abrite déjà plusieurs compagnies internationales, telles que Boeing et Stelia Maroc. Elle offre une position logistique exceptionnelle et unique aux portes de l’Europe et de l’Afrique.