Le Pérou rompt ses relations diplomatiques avec l’Iran, les relations consulaires maintenues

Le Pérou a annoncé mardi la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran, invoquant les perturbations du commerce international dans le détroit d’Ormuz, les entraves iraniennes à l’AIEA et la dégradation des valeurs démocratiques dans le pays.

Une rupture communiquée par note diplomatique

Le Pérou a annoncé, mardi 1er septembre, la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran, une décision communiquée par son ministère des Relations extérieures et transmise à Téhéran par note diplomatique via l’ambassade iranienne en Équateur, qui représente les intérêts iraniens à Lima. « Le gouvernement du Pérou a exprimé à plusieurs reprises sa condamnation et sa profonde préoccupation face à la situation délicate qui menace la stabilité au Moyen-Orient et affecte gravement la paix et la sécurité internationales », a indiqué le ministère péruvien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les entraves à l’AIEA et le détroit d’Ormuz en cause

Le gouvernement péruvien justifie cette rupture par les perturbations du commerce international dans le détroit d’Ormuz depuis mars 2026, avertissant de possibles répercussions sur les prix de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Il dénonce également les entraves iraniennes au travail de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dont les inspecteurs se sont vu à plusieurs reprises refuser l’accès à des installations nucléaires, entravant selon Lima les vérifications nécessaires pour prévenir la production d’armes nucléaires.

Une dégradation dénoncée des valeurs démocratiques

Dans son communiqué, la diplomatie péruvienne dénonce ce qu’elle qualifie de dégradation de la situation démocratique en Iran, pointant « la répression des manifestations pacifiques, la restriction de la liberté de la presse, la discrimination à l’égard des femmes et des filles, et la persécution des opposants politiques ». Le gouvernement péruvien condamne également ce qu’il présente comme une incitation iranienne à la violence et à l’escalade des conflits au Moyen-Orient.

Le maintien des relations consulaires

La décision du Pérou de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran n’entraîne pas la rupture des relations consulaires, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Lima a indiqué agir sur la base de son engagement de longue date en faveur de la paix et conformément à son attachement au respect du droit international et à la défense de la démocratie.

Une décision controversée dans le débat régional

La rupture des relations péruano-iraniennes a suscité des réactions contrastées en Amérique latine. Un spécialiste des relations internationales a exprimé son regret face à cette décision, critiquant un communiqué gouvernemental qu’il juge aligné sur la position des États-Unis, sans mention du rôle d’Israël et de Washington dans l’escalade régionale.