Le Pape rend hommage au dévouement de la Reine Elizabeth II

Dans un télégramme adressé au nouveau Souverain, le Pape a présenté ses “sincères condoléances” à la famille royale et à la population britannique.

“Je me joins volontiers à tous ceux qui pleurent sa disparition en priant pour le repos éternel de la Reine, et en rendant hommage à sa vie de service ininterrompu pour le bien de la Nation et du Commonwealth”, a affirmé le pape.

“J’assure Votre Majesté de mes prières pour que le Dieu tout-puissant vous soutienne de sa grâce indéfectible alors que vous assumez maintenant vos hautes responsabilités de Roi”, a-t-il conclu.