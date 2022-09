Charles III renouvelle la promesse d’Elizabeth II de servir les Britanniques toute sa vie

Charles III a profité de sa première adresse au peuple du Royaume-Uni, vendredi, pour renouveler l’engagement pris par sa défunte mère Elizabeth II de servir les Britanniques toute sa vie.

“Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie”, a assuré le nouveau souverain britannique, qualifiant Elizabeth II d'”inspiration et d’exemple” pour lui et sa famille.

“Outre le chagrin personnel que toute ma famille ressent, nous partageons également avec beaucoup d’entre vous au Royaume-Uni, dans tous les pays où la Reine a été chef d’État, dans le Commonwealth et dans le monde entier, un profond sentiment de gratitude pour les plus de 70 ans pendant lesquels ma mère, en tant que Reine, a servi les peuples de tant de nations”, a-t-il ajouté.

“En 1947, le jour de son 21e anniversaire, elle s’est engagée, dans une émission diffusée du Cap au Commonwealth, à consacrer sa vie, qu’elle soit courte ou longue, au service de ses peuples”, a rappelé le monarque. “C’était plus qu’une promesse : c’était un engagement personnel profond qui a défini toute sa vie”, a souligné Charles III, notant que son dévouement et sa dévotion en tant que Souveraine n’ont jamais faibli, que ce soit dans les périodes de changement et de progrès, dans les moments de joie et de célébration ou dans les moments de tristesse et de perte.

“Comme la Reine elle-même l’a fait avec un dévouement inébranlable, je m’engage moi aussi solennellement, pendant le temps qu’il me reste à vivre, à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation”, a-t-il assuré.

“Et où que vous viviez au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires du monde entier, et quelles que soient vos origines ou vos croyances, je m’efforcerai de vous servir avec loyauté, respect et amour, comme je l’ai fait tout au long de ma vie”, a soutenu le souverain.