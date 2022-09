France : coup d’envoi la fête de l’Humanité avec la participation du Maroc

A travers cet événement multiculturel mais aussi politique, les participants marocains aspirent à mettre en avant la diversité et la richesse culturelle du Royaume, ainsi que les avancées majeures réalisées au niveau social, selon le Collectif “Maroc-Festivals”, à l’initiative de la programmation marocaine, initiée également avec le soutien de HITRADIO et l’Association de promotion des industries créatives du Maroc (APICM).

L’espace marocain qui s’étend sur plus de 100 m2 a accueilli un public nombreux à l’occasion du coup d’envoi de cet événement, qui à ouvert ses portes cet après midi pour trois jours de concerts et de débats d’idées, a déclaré à la MAP le fondateur du Collectif “Maroc-Festivals”, Youssef Kamal, relevant que le Royaume et ses artistes sont mis à l’honneur avec une quinzaine de concerts prévus pendant le weekend.

Tout comme les six groupes d’artistes marocains qui animeront le stand national, le collectif est fier de faire connaître au public de la fête de l’Humanité le Maroc moderne avec ses avancées majeurs et le dynamisme culturel qu’il connaît et qui est désormais reconnu internationalement, a ajouté M. Kamal.

A travers cette présence, le Collectif entend contribuer à la diffusion de la culture marocaine sous toutes ses formes et tous ses aspects, avec un focus particulier sur les Marocains du monde, a-t-il affirmé, ajoutant que la moitié des artistes qui se produiront sur l’espace du collectif résident en France et sont très fiers d’avoir été invités par une association marocaine pour faire briller et perdurer les différents styles musicaux marocains dans l’hexagone.

Le Collectif Maroc-Festival rassemble depuis 2011 de nombreux programmateurs des festivals marocains avec pour objectif de promouvoir les artistes du Royaume à l’étranger, à travers les multiples réseaux de festivals et d’associations de programmateurs et diffuseurs internationaux.

Cette année, le guitariste de Dakhla, Doueh a ouvert les festivités sur l’espace marocain, suivi de la chanteuse de “chaâbi”, Maha Zeraouti, qui a enflammé la scène pour le grand bonheur de l’assistance, alors qu’une troupe de la “dakka marrakchia” sillonnait les allées de la fête.

Samedi, le public sera au rendez-vous avec le grand musicien Aziz Sahmaoui, qui présentera en exclusivité son nouveau projet avec le violoncelliste britannique Eric Longsworth, alors que Yacir Rami, oudiste prometteur, accompagnera, dimanche, les siestes musicales. De leur côté, les frères Mechmouch&Mechmouch animeront les allées de la fête avec leur dernière création arabo-manouch.

L’espace marocain à la fête abrite une scène semi-acoustique qui offre une quinzaine de concerts d’artistes marocains tout au long des trois jours.

En 9 éditions, Maroc-Festivals a présenté 25 artistes marocains sur son espace et 3 dans la programmation officielle sur la grande scène du festival, une première depuis la création de la Fête de l’Humanité.

Événement à la fois politique et multiculturel, la Fête de l’Humanité est un lieu de rassemblement, de discussions et d’échanges autour des valeurs de solidarité, d’ouverture d’esprit, de partage et de paix. L’édition 2019 avait attiré plus de 450.000 visiteurs sur trois jours.