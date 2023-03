Le Maroc, un “allié naturel” de la France dans “la lutte contre le djihadisme” et “contre la montée d’influence de l’Iran chiite”

“La France doit privilégier le Maroc, pays francophile, car il est son partenaire naturel dans la région, l’allié dans la lutte contre le djihadisme et même contre la montée d’influence de l’Iran chiite au Moyen-Orient“, a souligné Fréderic Encel dans une interview à “Paris match”.

“Sur quantité de sujets, nous sommes dans le même camp que le royaume chérifien et partageons des intérêts fondamentaux”, a-t-il encore précisé en réponse à une question sur le Maroc comme puissance montante dans tout l’Ouest de l’Afrique.

” Plusieurs pays de cette zone se sont ralliés à la position du Maroc sur le Sahara occidental. En outre, les Marocains sont en train de conquérir des marchés très importants grâce à un français impeccable et un niveau socio-éducatif, managérial et professionnel de plus en plus élevé”, a-t-il relevé.

“L’erreur majeure de Paris, ce sont les tentatives de rapprochement avec l’Algérie, jusque-là stériles”, a déploré Frédéric Encel.

Mardi, le député Les Républicains (LR-droite), Pierre-Henri Dumont, a vivement dénoncé la politique française destinée à “systématiquement saper des décennies d’amitié” avec le Maroc, un partenaire “essentiel” pour Paris, “tant dans le pourtour méditerranéen qu’en Afrique“.

“Pourquoi la politique menée par la France vise-t-elle à systématiquement saper des décennies d’amitié avec le Maroc?’’, a tonné le député à l’adresse de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lors d’une séance de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Le député LR a interpellé la cheffe de la diplomatie sur la “pire crise diplomatique” entre Paris et Rabat depuis les années 80.