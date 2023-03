Jeudi 23 mars 2023 , 1er jour de Ramadan pour la communauté musulmane en France

Conformément aux données scientifique, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1444H aura lieu le 21 mars 2023 à 18h23m09s (heure de Paris). Selon les critères adoptés par le CFCM en 2013, la visibilité de la nouvelle lune ne sera possible que le 22 mars 2023, indique jeudi le CFCM dans un communiqué.

“Par conséquent, jeudi 23 mars 2023 est le premier jour de Ramadan de l’année 1444 H” pour la communauté musulmane en France, annonce le CFCM.

A cette occasion, “le CFCM présente ses meilleurs vœux aux musulmans de France et leur souhaite de vivre durant ce mois béni de grands moments de quiétude, de solidarité et de partage”.

“Les musulmans de France, profondément attachés à l’esprit de partage et de solidarité de ce mois, sauront trouver également les moyens de le faire vivre en s’associant aux organismes humanitaires et caritatives opérant dans notre pays et partout dans le monde, notamment dans les régions touchées par les derniers tremblements de terre en Turquie et en Syrie”, poursuit le communiqué.

De nombreuses dérogations sont prévues par les textes pour les personnes âgées, les malades, les femmes enceintes ou allaitantes, le voyageur, etc. Il convient de s’y référer et de se conformer strictement à l’avis de son médecin, ajoute-t-on de même source.

Quant à Zakat El Fitr (aumône), exigible de toute famille musulmane, elle a été évaluée cette année à 7 euros par personne.

“Cette somme approximative résulte de l’application de la règle religieuse qui tient compte à la fois de celui qui donne et de celui qui reçoit”, précise le communiqué.

Elle est destinée aux pauvres indépendamment de leur appartenance religieuse. Il est recommandé d’en faire bénéficier les nécessiteux du lieu de résidence de la famille. Mais, si besoin est, elle peut être transférée ailleurs. Son versement qui intervient généralement à la fin du Ramadan peut se faire dès son premier jour. La charge de distribution de cette aumône peut être déléguée à une personne ou à une association caritative.

Le CFCM appelle également les musulmans de France à saisir l’occasion de ce mois béni “pour élever des prières pour la paix dans le monde, la protection et la prospérité de notre pays et de nos concitoyens”.