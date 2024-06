Le Maroc joue un rôle « clé » dans le renforcement des relations Corée-Afrique (ministre nigérian des AE)

« Le Maroc, leader dans plusieurs domaines, dont le commerce et les affaires, joue un rôle clé et pivot dans le renforcement des relations entre la Corée et le continent africain », a dit M. Tuggar, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la réunion ministérielle organisée dans le cadre du 1er Sommet Corée-Afrique, prévu les 4 et 5 juin à Séoul.

Il a, dans une déclaration à la MAP, mis en avant les relations « historiques » liant le Maroc et le Nigeria, soulignant, dans ce sens, les efforts des deux pays en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique.

M. Tuggar a également évoqué le projet du Gazoduc Nigeria-Maroc, ainsi que « la coopération entre les deux pays dans les domaines des fertilisants et du phosphate », affirmant « la disposition » de son pays à continuer à œuvrer aux côtés du Maroc en la matière.