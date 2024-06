Présidentielle au Mexique : ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 (HL) dans la région de Cancun (Sud-Est), une heure avant la région centrale et la capitale Mexico.

La course à la présidence se joue entre la candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheinbaum et sa rivale de centre-droit Xochitl Galvez, soutenue par une coalition de trois partis.

Selon les observateurs, Sheinbaum, du Mouvement pour la régénération nationale (Morena), demeure la grande favorite de ces élections.

Outre la présidentielle, les électeurs sont appelés à renouveler le Congrès et le Sénat, à choisir les gouverneurs dans neuf des 32 Etats et à désigner des députés locaux et maires.

En tout, 20.000 postes sont à pourvoir lors de ces élections à un tour. Les premières tendances pour la présidentielle seront connues quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 18H00 (HL).

Ces élections interviennent dans un contexte marquée par les défis croissants liés à la recrudescence de l’insécurité et de la criminalité organisée.

La violence a rattrapé la campagne avec au moins 25 candidats aux élections locales tués. Le gouvernement avait fait état de 22 assassinats mardi, avant trois autres par la suite. Il a aussi annoncé un renforcement de la sécurité le jour du vote.