Le Maroc accueillera le prochain Conseil exécutif de la Conférence des ministres des Awqaf et des Affaires islamiques

Cette décision a été annoncée par le Conseil exécutif à la veille de la 9ème Conférence des ministres des Awqaf et des affaires islamiques dans le monde islamique, qui se tiendra ce dimanche à l’initiative du ministère saoudien des Affaires Islamiques, avec la participation de ministres, de présidents de conseils islamiques et d’érudits issus de 62 pays, dont le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Placée sous le thème « Le rôle des ministères des Affaires islamiques et des Awqaf dans la promotion des principes de modération et la consolidation des valeurs de tolérance », la 9ème Conférence des ministres des Awqaf et des Affaires islamiques dans le monde islamique offrira une plateforme d’échange à travers dix sessions de dialogue autour de thèmes se rapportant au renouvellement du discours religieux en tant que levier de consécration des principes de juste milieu et de modération, à la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et les discours de haine, et à la promotion des valeurs humaines communes, de tolérance et de coexistence, outre l’apport du secteur du Waqf au développement et à l’investissement.

La conférence sera l’occasion pour les participants de partager leurs expériences et les bonnes pratiques en matière de construction et d’entretien des mosquées, de nomination d’imams, de prédicateurs, de muezzins et de conception de programmes.

La 14ème réunion du Conseil exécutif a été marquée notamment par l’examen de plusieurs questions et propositions concernant le thème de la dixième Conférence, ainsi que les nouveaux enjeux à l’échelle du monde islamique et des recommandations relatives à l’amélioration des mécanismes d’action de la Conférence.

Le Conseil exécutif de la Conférence des ministres des Awqaf et des Affaires islamiques dans le monde islamique est composé de 8 pays membres, à savoir l’Arabie Saoudite, le Royaume du Maroc, le Royaume Hachémite de Jordanie, la République d’Indonésie, la République du Pakistan, la République de Gambie, le Koweït et la République Arabe d’Égypte.