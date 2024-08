Canada : des scientifiques annoncent un traitement novateur contre la forme la plus agressive de cancer du cerveau

Un groupe de scientifiques canadiens et américains, dirigé par des chercheurs de l’Université McMaster en Ontario, a annoncé avoir mis au point une méthode de traitement de la forme la plus agressive de cancer du cerveau, le glioblastome.

Ce traitement, fruit d’une étude scientifique publiée dans le magazine « Nature Medicine », utilise les cellules immunitaires de l’organisme, appelées cellules T, pour cibler et détruire les cellules cancéreuses dans le cerveau, a indiqué la directrice du « Centre For Discovery in Cancer Research » de l’Université McMaster, Sheila Singh.