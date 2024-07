Le FMI approuve le versement de 70 millions de dollars en faveur du Niger

La validation par le conseil intervient environ un mois et demi après que le gouvernement nigérien et une mission du FMI sont parvenus à un accord portant sur les revues périodiques des programmes d’aide en cours.

Il s’agit d’une part de la quatrième et cinquième revue du programme d’aide actuellement en cours, qui devrait permettre un déboursement de 26,1 millions de dollars.

L’accord porte également sur la première revue dans le cadre du Fonds de résilience et de durabilité, l’outil de financement de long terme du FMI afin de financer la transition écologique et l’adaptation des pays émergents et en développement, qui permettrait cette fois le versement de 45,3 millions de dollars supplémentaires.