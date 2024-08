Le CPS de l’UA approuve la mise en place de la nouvelle Mission d’appui et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie

Dans un communiqué publié mercredi et ayant sanctionné sa réunion tenue le 1er août, le CPS de l’UA a souligné la nécessité d’une évaluation approfondie de l’impact et des implications de la phase 3 du retrait de la Mission de Transition de l’UA en Somalie (ATMIS) afin d’éviter tout vide sécuritaire pendant la phase de transition vers l’AUSSOM.

Le CPS a également salué le renforcement du partenariat entre l’UA, le Gouvernement fédéral de Somalie et les principaux partenaires internationaux en vue de faciliter l’exécution efficace et efficiente du mandat de l’AUSSOM.

Le Conseil a aussi exprimé sa gratitude aux Nations unies et à tous les partenaires internationaux pour leur engagement et leurs efforts indéfectibles en faveur de la paix et de la stabilité en Somalie.

Le CPS a d’autre part souligné la nécessité impérieuse d’accroître l’aide au Gouvernement fédéral de Somalie dans la mobilisation des ressources en vue de réaliser les priorités en matière de stabilisation et d’édification de l’État, ainsi que la nécessité d’assurer un transfert sans heurts et ordonné des responsabilités en matière de sécurité aux forces de sécurité somaliennes compétentes, tout en réaffirmant la nécessité impérieuse de renforcer les capacités et l’autonomisation des forces de sécurité somaliennes.

La CPS a en outre relevé l’importance d’un financement prévisible, durable et adéquat de l’AUSSOM et, à cet égard, a insisté sur la nécessité d’un mécanisme de financement spécifique par le biais des contributions statutaires des Nations unies, conformément à la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies afin d’éviter les défis financiers récurrents auxquels ont été confrontées les missions précédentes.