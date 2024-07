Le changement climatique rend vulnérables les forêts du monde (Rapport)

Ce document sur la situation des forêts du monde 2024, qui met l’accent sur le rôle de l’innovation dans la réalisation d’un avenir durable pour le secteur forestier, fait état de l’existence de preuves suggérant que le changement climatique rend les forêts plus vulnérables aux facteurs tels que les incendies et les ravageurs.

Les incendies ont atteint un nouveau sommet en 2021, principalement en raison d’une sécheresse prolongée qui, selon la FAO, a entraîné une augmentation de la gravité des incendies et de la consommation de combustible, qui ont représenté près d’un quart des émissions totales dues aux incendies de forêt.

Concernant le volet des solutions innovantes dans le secteur forestier, le rapport énumère cinq actions à même de permettre aux forêts de faire face aux défis.

Il s’agit de sensibiliser, renforcer les compétences, les capacités et les connaissances en matière d’innovation, encourager les partenariats transformationnels, garantir un financement plus important et universellement accessible pour l’innovation, et de fournir un environnement politique et réglementaire incitatif.