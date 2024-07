Italie: fermeture de l’aéroport de Catane suite à une éruption de l’Etna

Les arrivées et départs de vols de l’aéroport de Catane, en Sicile, ont été suspendus, mardi, en raison d’une éruption de l’Etna, dont les cendres ont envahi l’espace aérien. « A cause des éruptions et des émissions de cendres, il a été décidé de suspendre les opérations de vol », a souligné sur X le gestionnaire de l’aéroport sicilien, invitant les passagers à contacter leur compagnie aérienne pour avoir des informations sur les vols.

Un premier message tôt dans la matinée de l’Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) signalait une colonne de cendres à une altitude de 8 kilomètres. Un deuxième message, publié deux heures plus tard, assurait que les émissions de cendres étaient désormais limitées au sommet du volcan.