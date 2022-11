L’action climatique offre des opportunités prometteuses de coopération entre le Maroc et Israël

Dans un entretien accordé mardi à la MAP à l’occasion de la COP 27, le responsable israélien a indiqué que son pays dispose d’une technologie avancée dans des domaines étroitement liés à l’action climatique, tels que l’agriculture, la technologie, les transports, l’infrastructure et le dessalement de l’eau de mer, ajoutant qu’Israël est disposé à partager ces atouts avec les pays de la région, y compris le Maroc.

Il a dans ce sens appelé les pays de la région à oeuvrer ensemble pour le renforcement de la capacité d’adaptation au changement climatique et de lutte contre ses effets, notant que la réalisation de cet objectif nécessite un effort collectif et coordonné, impliquant toutes les parties.

Rappelant que le monde connaît actuellement des phénomènes climatiques et des catastrophes naturelles complexes et aigües en raison des changements climatiques, dont notamment les inondations, les vagues de sécheresse et les incendies de forêts, Hassan Kaabia a prévenu que la situation continuera de s’aggraver à cause du problème des eaux, dont la rareté pourrait conduire à des conflits aussi intenses que les répercussions des changements climatiques.

A cet égard, il a appelé à tirer profit de l’expérience israélienne dans le domaine de la rationalisation de l’utilisation des eaux pour les besoins de l’irrigation, la consommation et l’utilisation domestique, ainsi que dans le domaine de la réutilisation des eaux usées, indiquant qu’Israël met son expérience en la matière à la disposition des pays d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le monde est aujourd’hui face à un choix important qui interpelle le sérieux de la volonté internationale en matière de réduction des émissions, de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les changements climatique et de respect des engagements en la matière.

Par ailleurs, le responsable israélien a souligné que le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël a insufflé un nouvel élan à la paix, rappelant qu’Israël abrite près d’un million de juifs d’origine marocaine et qui sont toujours liés au Maroc par de profonds liens historiques et affectifs.

La période passée a été marquée par une intensification des échanges de visites officielles entre les responsables et les délégations des deux pays dans plusieurs domaines, dont notamment l’économie, les transports, le tourisme, la technologie, la recherche scientifique, l’enseignement et l’industrie, a-t-il noté.

Dans le même contexte, l’Envoyé spécial d’Israël pour le climat, l’ambassadeur Gideon Behar, a relevé que la COP 27 revêt une importance majeure, exprimant son souhait que les négociations en cours puissent conduire à des solutions pratiques pour faire face aux questions relatives au changement climatique.

Il a, de même, appelé à une large coopération entre les pays de la région, ainsi qu’à un échange d’expériences et d’expertises pour une lutte efficace et efficiente contre les problèmes et les défis liés à l’environnement et au climat, indiquant que son pays a accumulé des expériences et des connaissances qu’il souhaite partager avec les pays voisins.

Le responsable israélien s’est également félicité du niveau de coopération entre Rabat et Tel-Aviv dans les domaines de la recherche scientifique, de l’énergie et de la technologie, appelant le secteur privé des deux pays à s’impliquer dans cette dynamique qui a ouvert des perspectives prometteuses à la coopération bilatérale.

De son côté, le directeur de l’Institut Arava pour les études environnementales, Tarek Abou Hamed, a souligne que l’énergie renouvelable est l’une des meilleures solutions permettant de faire face aux changement climatiques, insistant sur l’importance de l’action commune pour une lutte efficace contre le phénomène.

Les pays de la région MENA, qui sont parmi les plus exposés à l’irradiation solaire, disposent de grandes potentialités d’investissement dans les énergies renouvelables, a-t-il expliqué.

Le partenariat international offre un cadre efficace et est la seule solution permettant de faire front commun contre les défis rencontrant la transition énergétique, a-t-il noté, relevant que la coopération entre des instituts de recherche marocains et israéliens ont fait de grands progrès dans ce sens.