Paris : un rapport souligne l’approche “globale et multidimensionnelle” du Maroc face aux défis sécuritaires et migratoire

Le Maroc est pleinement engagé dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, à travers une approche “globale et multidimensionnelle” visant à répondre aux différentes menaces émanant de la radicalisation et du terrorisme et à faire face au défi migratoire, souligne l’Institut d’études de géopolitique appliquée (IEGA), dans un rapport, rendu public lundi.