La police marocaine à pied d’oeuvre pour contribuer à sécuriser les Jeux Olympiques 2024 de Paris

Afin de garantir un niveau de sécurité optimal lors des Jeux Olympiques de 2024, le Maroc a envoyé des policiers chevronnés à Paris. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une coopération sécuritaire entre le Royaume et la France visant à anticiper les risques terroristes et à assurer la protection des sites et des nombreux visiteurs attendus dans la capitale française.

Le Royaume du Maroc est renommé pour son expertise dans le domaine de la lutte contre les menaces terroristes. Les agents de police marocains dépêchés à Paris ont été sélectionnés par M. Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST (Direction Générale de la Sûreté Nationale et Direction Générale de la Surveillance du Territoire), suite à un accord conclu avec les autorités françaises.

Leur mission consiste à assurer la sécurité des sites, des stades et des installations sportives accueillant les différentes disciplines olympiques, ainsi qu’à garantir la sûreté des abords de la Seine, où se tiendra la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques.

Les forces de police mobilisées à Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 sont issues de 43 nations, dont le Maroc, le Qatar, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Les autorités françaises ont fait appel à ces pays pour parer à d’éventuelles menaces terroristes et garantir la sûreté et la sécurité de cet évènement majeur.

Cette coopération entre le Royaume du Maroc et la République française illustre de manière significative l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. En unissant leurs efforts, ces nations ont la possibilité d’échanger des informations et des données opérationnelles, ce qui renforce leurs capacités à combattre de manière plus efficiente les menaces extrémistes et criminelles à l’échelle internationale.

Cette démarche découle de la visite effectuée par M Hammouchi en France du 26 au 28 juin. À l’invitation des autorités françaises en charge de la sécurité, le patron de la DGST-DGSN s’est vu remettre la Médaille d’honneur de la Police Nationale française, en témoignage de son expertise renommée et de sa haute compétence dans le domaine de la sécurité.

Lors de cette visite, Abdellatif Hammouchi s’est entretenu avec plusieurs hauts responsables français de la sécurité, notamment Frédéric Veaux, qui occupe le poste de directeur général de la Police Nationale française, Céline Berthon, directrice générale de la Sécurité Intérieure, et Nicolas Lerner, directeur général de la Sécurité Extérieure.

Les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il a été décidé de consolider les termes de cette collaboration, soulignant ainsi l’importance de la coopération internationale face aux menaces mondiales.

La participation des forces de police marocaines à Paris lors des Jeux Olympiques de 2024 illustre la solidité du partenariat et de la confiance réciproque entre le Maroc et la France en matière de sécurité.

Cette initiative renforce les capacités des autorités françaises à assurer un environnement sûr et protégé pour ce grand événement sportif international, tout en soulignant l’importance vitale de la coopération internationale dans la lutte contre les menaces mondiales.