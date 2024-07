Maroc : L’erreur matérielle figurant dans l’annonce du concours d’accès à l’École Supérieure Roi Fahd de Traduction est « involontaire » (communiqué)

« Il s’agit d’une erreur matérielle involontaire figurant dans le document préparé par l’École et l’Université susmentionnées », a précisé le ministère dans un communiqué, en réaction aux informations relayées par certains médias en lien avec une note relative au concours d’accès à l’ESRF.

Dans le souci d’assurer une communication régulière et transparente avec l’ensemble des acteurs nationaux concernés par la chose éducative et d’éclairer l’opinion publique, le ministère a adressé des instructions immédiates au président de l’Université et au directeur de l’École pour rectifier le document en question, notant que la correction « a été effectuée instantanément ».

Le ministère a également fait part de l’adhésion des Universités et des établissements y relevant au programme gouvernemental relatif à la consécration du caractère officiel de la langue amazighe, relevant que de nombreuses filières dans les cycles de licence et de master ont été ouvertes dans le cadre de la formation de base.