Journée de l’Afrique : l’Initiative Royale pour l’Atlantique, catalyseur « d’un changement positif dans les communautés africaines » (ambassadeur)

A l’occasion de cette célébration, co-organisée au Congrès du Pérou avec la députée d’origine afro-péruvienne Rosangella Barbaran Reyes, M. Chaoudri a évoqué la politique africaine du Royaume, en mettant un accent particulier sur l’Initiative Royale pour l’Atlantique, qui vise à renforcer une « coopération sud-sud solidaire et agissante et à promouvoir le développement économique et social de toute la façade atlantique africaine ».

Le diplomate marocain, cité par un communiqué de l’ambassade, a également mis en avant les efforts continus du Maroc visant à consolider davantage ses liens avec les pays africains frères, en vue d’aboutir à la paix, la stabilité et la prospérité sur le continent.

A travers l’Initiative Royale pour l’Atlantique, a poursuivi M. Chaoudri, « le Maroc a démontré son engagement inébranlable à tirer profit de sa position unique en tant que pont entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, en favorisant un développement inclusif et durable qui transcende les frontières géographiques ».

Dans ce contexte, le diplomate marocain a mis en lumière « l’impact transformateur » de cette Initiative, en présentant des exemples concrets de la manière dont elle a « catalysé un changement positif dans les communautés africaines, ouvrant la voie à une coopération renforcée et à une autonomisation mutuelle ».

Par ailleurs, M. Chaoudri a mis en exergue la place prépondérante qu’occupe l’élément africain dans l’identité de nombreux pays du monde, dont le Maroc et le Pérou, soulignant que ces deux pays, bien que géographiquement éloignés, partagent des liens culturels et historiques profonds avec le continent africain.

La célébration de la Journée de l’Afrique au Congrès du Pérou a été aussi l’occasion de mettre en lumière les différentes initiatives solidaires entreprises par le Maroc en Afrique, ainsi que les valeurs culturelles et identitaires africaines partagées avec le Pérou.

Ont assisté à cette célébration de la Journée de l’Afrique au Congrès péruvien, des représentations diplomatiques accréditées à Lima dont celle des Etats-Unis, de l’Égypte, de l’Arabie Saoudite, des Emirats Arabes Unies et du Brésil, ainsi que des députés péruviens membres du Groupe d’Amitié Parlementaire Pérou-Maroc et des personnalités de renom amies du Maroc, ainsi que les représentants de diverses associations afro péruviennes.