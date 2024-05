Le responsable de la sécurité du cartel de Sinaloa extradé aux Etats-Unis

Considéré par les autorités américaines comme l’un des criminels les plus impitoyables du cartel de Sinaloa, Perez Salas a été arrêté en novembre dernier par la Garde nationale mexicaine à Culiacan.

« Nous estimons qu’El Nini était l’un des principaux assassins du cartel de Sinaloa, et qu’il était responsable du meurtre, de la torture et de l’enlèvement de rivaux et de témoins qui menaçaient l’entreprise criminelle de trafic de drogue du cartel », a indiqué le secrétaire américain à la Justice, Merrick Garland, dans le communiqué.

Selon le Département d’État américain, Pérez Salas aurait travaillé sous la direction d’Ivan Archivaldo Guzman pour diriger les « Ninis », un groupe violent chargé de la sécurité des fils de Joaquin Guzman, alias « El Chapo », qui est emprisonné à vie aux Etats-Unis.

En avril 2023, l’agence américaine de lutte contre le trafic de drogue avait annoncé une récompense de 3 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation.

Pérez Salas, chargé de la protection des fils d’El Chapo, aurait également joué un rôle important dans les activités de trafic de drogue du puissant cartel.

Les fils d’El Chapo dirigent une faction du cartel connue sous le nom de « Chapitos », qui opère notamment dans le trafic de fentanyl vers le marché américain.

Le fentanyl, une drogue de synthèse puissante, est responsable d’environ 70.000 décès par overdose chaque année aux États-Unis.