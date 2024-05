La Chine, le Japon et la Corée, pour un recentrage de leurs relations au milieu des incertitudes

Les dirigeants de la Chine, du Japon et de la Corée se réunissent à partir de Samedi à Séoul, capitale de la Corée, dans un sommet tant-attendu destiné à recentrer les relations entre les trois pays voisins en proie aux incertitudes économiques et géostratégiques.

Le Premier ministre chinois, Li Qiang, est arrivé samedi matin à Séoul où il conduit la délégation de son pays au sommet qui sera également marqué par la participation du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, et le président coréen, Yoon Suk-yeol. C’est le premier sommet entre les trois pays depuis la dernière édition tenue en 2019 à Beijing. Les médias chinois indiquent que la reprise du sommet après quatre années de gel témoigne de la volonté des trois pays de l’Asie du Nord-Est de remettre leurs relations sur les rails, en dépit de la tension qui marque ces relations sur fond de rivalités géostratégiques, notamment entre les Etats-Unis et la Chine, les deux premières économies mondiales. Les populations des trois pays attachent une grande importance au sommet de Séoul et s’attendent à des décisions à même de renforcer la coopération trilatérale et consolider la paix et la stabilité dans cette partie volatile du monde, indique en substance la presse de Beijing. La coopération et la solidarité entre les trois pays sont cruciales pour relever les grands défis que la région affronte, notamment les tendances protectionnistes, les conflits armés, les tentatives de restructuration des chaines d’approvisionnement et le changement climatique, éditorialise un journal chinois.

Les trois pays sont appelés, d’après la presse chinoise, à renforcer leur coopération et fructifier leurs divers atouts pour conforter leur positionnement comme acteurs incontournables sur la scène internationale. Les trois pays représentent presque 20% de la population du monde, 23% du Produit intérieur brut mondial et 18,7% du commerce planétaire, selon les chiffres de 2022.