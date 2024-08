JO-2024 (Foot masculin) : Les Lionceaux de l’Atlas se régalent et décrochent une médaille historique

Il s’agit de la première médaille décrochée lors des JO par le Maroc en football, qui rejoint l’athlétisme et la boxe dans le cercle restreint des sports pourvoyeurs de médailles olympiques au Royaume.

Avec cette large victoire contre l’Egypte, le Maroc porte son actif à deux médailles lors de ces JO parisiens, après l’or glané par Soufiane El Bakkali, mercredi au 3000 m steeple.

Après un début de match légèrement dominé par l’équipe marocaine, surtout suite à la sortie sur blessure musculaire de l’expérimenté Zizou (11e minute), qui était très actif sur le flanc droit égyptien, le virevoltant Abdessamad Ezzalzouli marque de sa griffe deux buts en trois minutes, ayant déverrouillé une partie qui s’annonçait serrée.

Il inscrit le premier (23e) sur un tir croisé qui n’a laissé aucune chance au gardien égyptien, et donne l’assist du deuxième (26e), sur un centre repris de la tête par Soufiane Rahimi.

Après avoir géré comme il faut la réaction égyptienne, les Lionceaux de l’Atlas ont commencé à bien exploiter les espaces laissés par leur adversaire, qui s’est aventuré vers l’avant, pour prendre les choses en main et corser l’addition.

Ils ont ainsi asséné le coup de massue, en inscrivant un troisième but par le biais de Bilal El Khannouss, qui s’engouffre au milieu de la défense et tire à ras-de-terre (51e), avant de sceller le sort de la partie, grâce à Rahimi qui, servi au fond par Ilias Akhomach, remporte son face-à-face avec le portier égyptien (64e), Akram Nakach (73e) qui reprend comme il faut le service de Rahimi et Achraf Hakimi, qui conclut en beauté sur un splendide coup franc des 30 mètres.

Avant cette médaille de bronze aux JO de Paris, la meilleure performance du Maroc dans un tournoi olympique de football masculin était une qualification au deuxième tour de l’édition de Munich-1972.