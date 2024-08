Moulay Idriss Zerhoun : ouverture du Moussem de Moulay Idriss Al-Akbar

Le Moussem annuel de Moulay Idriss Al-Akbar s’est ouvert, jeudi sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI dans une ambiance de piété et de recueillement.

La cérémonie d’ouverture de cette manifestation, aux dimensions religieuses et culturelles, qui témoigne de l’attachement solide du Royaume à son passé glorieux et à ses traditions sociales et religieuses ancestrales, s’est déroulée en présence d’une délégation comprenant notamment Mohamed Saad Eddine Smij, Chargé de mission à la Chambellanie royale, qui a procédé à la remise d’un don royal au profit des chorfas Adarissa.