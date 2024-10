Gestion de la mobilité humaine: le Maroc et l’Espagne, un « exemple à suivre » par d’autres pays (Secrétaire d’Etat espagnole)

Le Maroc et l’Espagne, « deux pays frères qui vivent le meilleur moment de leur relation », constituent un « exemple à suivre » par d’autres pays en matière de gestion de la mobilité humaine, a souligné, lundi à Marrakech, la Secrétaire d’Etat espagnole chargée des Migrations, Pilar Cancela Rodriguez.

« Nous sommes un exemple à suivre par beaucoup d’autres pays en ce qui concerne la gestion de la mobilité humaine pour relever un défi positif qui contribue à la croissance et au progrès », a relevé Mme Cancela Rodriguez dans une déclaration à la MAP à l’issue de la 22e réunion du Groupe Migratoire Mixte Permanent maroco-espagnol, co-présidée avec M. Khalid Zerouali, Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières.

« Le Maroc et l’Espagne sont engagés dans des projets de migration circulaire et ordonnée et notre volonté est de continuer sur la même voie », a fait observer la responsable espagnole, précisant que le « travail commun des deux pays est orienté vers cette perspective ».

La réunion de Marrakech, qui a été « fructueuse et très positive », a réaffirmé la volonté des deux pays de « poursuivre des objectifs communs afin de faire face aux messages de haine et de xénophobie et de promouvoir une mobilité humaine ordonnée et créatrice de progrès et de développement », a soutenu Mme Cancela Rodriguez, mettant l’accent sur l’apport des Marocains établis en Espagne au rapprochement entre les deux pays.

« La communauté marocaine en Espagne est un exemple d’intégration qui contribue à l’édification d’un pays solidaire, de bien-être, de valeurs et de droit », a-t-elle martelé.

« Le Maroc et l’Espagne vivent un moment exceptionnel dans leur relation bilatérale où les liens sont plus étroits et les relations plus fluides dans tous les domaines, ce qui confirme la volonté des deux pays d’avancer ensemble dans un contexte multilatéral et international de plus en plus complexe », a conclu la Secrétaire d’Etat espagnole chargée des Migrations.

La 22è réunion du Groupe Migratoire Mixte Permanent maroco-espagnol, tenue en présence notamment du Secrétaire d’Etat espagnol à la sécurité, M. Rafael Pérez Ruiz, a abordé le partenariat migratoire bilatéral dans sa globalité.

A cette occasion, la partie espagnole a exprimé ses remerciements pour les efforts d’envergure déployés par les autorités marocaines en matière de lutte contre la migration irrégulière avec des résultats tangibles, notamment au niveau des routes Atlantique et de la Méditerranée occidentale qui font du Royaume un partenaire fiable et un acteur majeur au niveau de la sécurité régionale.

Face aux défis partagés induits par l’action des réseaux de trafic de migrants aux méthodes de plus en plus violentes et l’environnement régional instable, les deux parties ont décidé de renforcer leurs mécanismes de coordination et d’échange d’informations, à travers la rénovation des modalités de travail commun au niveau des Centres de Coopération Policière, entre les officiers de liaison et au sein des patrouilles mixtes.

Concernant la migration régulière, les deux parties ont abordé le modèle maroco-espagnol de gestion de la mobilité circulaire et de la main d’œuvre qui affiche un bilan positif et qui représente un exemple de succès reconnu au niveau européen et international.