France/Elections européennes: Le RN en tête avec 31,37 % des suffrages, la majorité présidentielle 2ème avec 14,6% (résultats définitifs)

La liste « La France revient! avec Jordan Bardella et Marine Le Pen » du RN a obtenu 7.765.697 de votes, loin devant les 3.614.413 voix obtenues par “Besoin d’Europe”, la liste de la majorité présidentielle conduite par Valérie Hayer composée de Renaissance, MODEM, Horizons, Parti Radical et UDI, détaille la même source.

En troisième position arrive la liste PS – Place publique, « Réveiller l’Europe », portée par Raphaël Glucksmann (13,8 %).

La liste de la France Insoumise menée par l’eurodéputée sortante Manon Aubry décroche 9,9 % des suffrages, devant celle des Républicains (LR) de François-Xavier Bellamy qui comptabilise 7,2 % des suffrages.

La liste des écologistes conduite par Marie Toussaint et celle de Marion Maréchal, pour Reconquête, ont elles aussi franchi de justesse la barre des 5 %, avec respectivement 5,5 % et 5,47% des voix.

Après l’annonce des résultats provisoires, dimanche soir, le président Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et la convocation d’élections législatives anticipées avec un premier tour le 30 juin et un second tour le 7 juillet.