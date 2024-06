Russie : les revenus pétroliers et gaziers en hausse de plus de 73%

Au cours de la période indiquée, les recettes pétrolière et gazières ont atteint 4,951 milliards de roubles (55,5 millions de dollars au cours du jour), dépassant de 73,5% les chiffres de la même période de l’année précédente, précise le département dans un communiqué, imputant cette performance à la hausse des prix du pétrole russe.

Dans le même temps, les recettes pétro-gazières se sont développées à un niveau dépassant leur montant de base, ajoute la même source, qui s’attend, au cours des prochains mois, à “un excédent constant des recettes pétrolières et gazières et des revenus supérieurs à leur niveau de base.

Et le communiqué de préciser que compte tenu de l’évolution des prévisions de développement social et économique, les modifications apportées à la loi budgétaire fédérale prévoient une légère réduction des estimations relatives aux rentrées des revenus pétroliers et gaziers supplémentaires en 2024.

Les revenus non pétroliers et gaziers affectés au budget russe pour la même période ont augmenté de 34,1 % pour un total de 9,34 trillions de roubles (104,8 millions de dollars).

« Les recettes non pétrolières et gazières du budget fédéral ont totalisé 9.338 milliards de roubles et ont augmenté de 34,1% en glissement annuel par rapport à la même période de l’année précédente”, lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, les recettes des taxes sur le chiffre d’affaires, y compris la TVA, ont augmenté de 19,1% en glissement annuel entre janvier et mai, ce qui constitue une base stable pour une croissance encore plus rapide des recettes, relève le ministère qui s’attend à une hausse des revenus non pétroliers et gaziers, “compte tenu de la révision à la hausse des prévisions d’activité économique ».