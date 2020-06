France: des violences impliquant des jeunes d’un quartier de Dijon et des Tchétchènes

“J’ai été sidéré par ce qu’il s’est passé pendant ces trois jours…” Ce lundi 15 juin au soir, alors que les vidéos des affrontements entre jeunes du quartier des Grésilles et Tchétchènes continuaient de déferler sur les réseaux sociaux, le maire socialiste de Dijon François Rebsamen a lancé un appel au calme.

Interrogé par BFMTV, l’ancien ministre du Travail a rappelé ce qu’il se passe depuis vendredi et en particulier l’élément déclencheur des violences. “Il s’agit bien du tabassage, dans le cadre d’un règlement de comptes, d’un jeune Tchétchène”, qui a provoqué la colère de la communauté, a confirmé l’édile.

“Comme la justice passe trop tard et comme la police n’a pas les moyens de son action, la communauté tchétchène est venue faire respecter elle-même son droit et faire entendre sa loi du Talion”, a-t-il poursuivi, en référence à l’arrivée de toute la France d’environ 200 ressortissants de cette république russe, et d’autres individus originaires de zones proches. “Mais on n’est plus en République quand ça se passe comme ça…”, a-t-il déploré.

Cette affaire de #Dijon est très grave et ne peut pas rester sans suites. Il ne s’agit pas de recouvrer le calme seulement. Il faut arrêter tous ceux qui sont à l’origine de ces violences, les traduire devant les tribunaux, récupérer les armes et condamner lourdement ces voyous pic.twitter.com/XAEqaJZFBB — Mohamed Sifaoui (@Sifaoui) June 16, 2020