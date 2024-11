Émirats Arabes Unis : plus de 54 milliards de dollars pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

Cet investissement colossal, révélé en marge de l’ouverture du salon et conférence internationale sur le pétrole d’Abou Dhabi (ADIPEC 2024), vise à décarboniser l’économie émiratie et atteindre zéro émission nette d’ici 2050. M. Al Mazrouei a souligné que ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la diversification du mix énergétique du pays et l’accroissement de la part des énergies propres.

« Nos efforts pour réduire de 25 % supplémentaires l’intensité carbone de nos opérations pétrolières et gazières au cours de la prochaine décennie vont de pair avec nos ambitions de transformation vers un système énergétique propre », a-t-il ajouté.

L’Émirat continue d’investir massivement dans le développement de ses infrastructures énergétiques propres, déjà opérationnelles ou en cours de développement, pour répondre non seulement aux besoins locaux mais aussi aux exigences énergétiques mondiales.

L’ADIPEC 2024, qui rassemble plus de 2.200 entreprises exposantes de divers secteurs de l’énergie mondiale, met en lumière les défis et les besoins variés des marchés énergétiques mondiaux. Le programme de la conférence comprend dix séminaires divers, axés sur la réduction des émissions de carbone, la transformation numérique, le secteur maritime, les services logistiques et l’intelligence artificielle, contribuant ainsi à dessiner les contours de l’avenir de l’énergie globale.