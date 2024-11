Maroc-Guinée-Bissau : signature d’un accord de jumelage entre Dakhla et Bissau

Cet accord a été paraphé par le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, et le maire de la ville de Bissau, José Anastácio Medina Lobato, en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab, Ali Khalil, et du Consul général de la république de la Guinée-Bissau à Dakhla, Armandinho Erickson Fernandes Teixeira, ainsi que des élus.

Intervenant à cette occasion, M. Hormatallah a indiqué que cet accord de jumelage incarne la volonté commune de renforcer les liens historiques unissant les deux pays, ajoutant qu’elle a pour but de consolider la compréhension mutuelle et d’échanger les visites et les expériences, pour répondre aux attentes des villes.

Cet accord, a-t-il enchaîné, constitue une étape importante pour renforcer les relations bilatérales entre les villes de Dakhla et Bissau, dans le cadre d’un partenariat stratégique unissant les deux pays frères.

« Cet acte de jumelage marque le début d’un nouveau partenariat exceptionnel, qui reflète les aspirations des deux pays à renforcer les liens d’amitié et de fraternité, et à faire de cet accord un modèle de coopération entre les deux villes », a noté M. Hormatallah.

Pour sa part, le maire de la ville de Bissau, José Anastácio Medina Lobato, a souligné que la signature de cet accord de jumelage représente une opportunité importante pour consolider davantage la coopération entre les deux villes dans divers secteurs.

Cet accord, a poursuivi M. Medina Lobato, aspire à développer la coopération entre les deux villes dans de nombreux domaines d’intérêt commun, en faveur d’un avenir prometteur des populations de Dakhla et de Bissau.

En vertu de cet accord, les deux parties ont convenu de renforcer les relations de coopération et de partenariat dans différents secteurs dont l’économie, la culture et l’échange d’expertises.

En marge de la signature de cet accord de jumelage, les membres de la délégation de la Guinée-Bissau ont suivi un exposé présenté par le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari, dans lequel il a mis l’accent sur les différents méga projets réalisés et ceux en cours de réalisation, qui vont faire de Dakhla est une plaque tournante régionale entre l’Europe et l’Afrique.