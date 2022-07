Dakar: clôture du 20-ème Congrès de l’Association des Sociétés d’électricité d’Afrique par une série de recommandations

Le Maroc a été représenté à ce 20-ème Congrès, tenu au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniado (CICAD), par Le Directeur Général de l’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), M. Abderrahim El Hafidi, et le directeur des Participations, Partenariats Et Projets à l’ONEE, M. Khalil Lagtari.

La cérémonie d’ouverture officielle, présidée dimanche par la ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Aissatou Sophie Gladima, représentant le Chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, Macky Sall, a été marquée par la remise officielle de la bannière de l’Asea au nouveau Président de l’Asea pour un mandat de 2022-2025, en la personne du Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Biteye.

Elle avait été précédée par des réunions des Comités spécialités de l’ASEA et par la tenue de la 56-ème Assemblée générale ordinaire (14-16 juillet).

Les participants ont débattu lors de panels et sessions de quatre thématiques : “l’accélération de l’accès à l’électricité des populations des zones rurales et périurbaines”, “La digitalisation des entreprises d’électricité pour une meilleure qualité de service public aux clients”, “La promotion du partage des bonnes pratiques entre les acteurs du secteur de l’électricité” et “L’efficacité énergétique, levier pour améliorer la viabilité des sociétés d’électricité”.

M. Abderrahim El Hafidi a dans ce cadre participé le 16 juillet aux travaux du Comité de Direction et de l’Assemblée Générale de l’ASEA, organisation qui regroupe les principaux opérateurs et sociétés d’électricité en Afrique. L’Office national de l’Electricité et de l’Eau potable a été reconduit, membre du Comité de Direction de l’ASEA et ce, pour la deuxième fois consécutive.

Le DG de l’ONEE a également modéré la table inaugurale de haut niveau, et a saisi l’occasion pour présenter les derniers développements du modèle électrique marocain en mettant l’action sur les mutations profondes qui ont marqué le secteur à travers l’introduction massive des énergies renouvelables (EnR) dans le mix électrique, la réduction de l’indépendance vis-à-vis des énergies fossiles tout en répondant aux objectifs de protection de l’environnement.

Dans leurs recommandations dévoilées à la cérémonie de clôture du congrès, les participants ont notamment appelé à sensibiliser les décideurs et gouvernants africains pour l’accélération et le développement des marchés de l’électricité au niveau africain par la construction des corridors d’interconnexion et la réalisation progressive du marché unique d’électricité en Afrique, avec un réseau électrique africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût sur le continent et d’accroitre la durabilité et la sécurité énergétique.

Les participants ont également recommandé de sensibiliser les décideurs et gouvernants africains sur la nécessité de mettre une place une politique africaine intégrant les questions des énergies renouvelables, du nucléaire, de l’éolien, offshore, et de l’hydrogène .

L’ASEA est une association Internationale non gouvernementale à but non lucratif constituée en 1970 pour une durée illimitée par les organismes, établissements et entreprises ou groupements professionnels de l’Industrie de l’Energie en Afrique.

L’Association compte, à fin 2021, 57 membres actifs, 25 membres affiliés, des membres associés et des membres observateurs.