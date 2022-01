CAN-2021 : Marco-Gabon, un gros spectacle et une qualification “immaculée” de défaites

Sans enjeu pour certains, facile pour d’autres, ce match contre le Gabon était pourtant d’une importance capitale pour les deux équipes, en l’occurrence pour le sélectionneur national. Arguments à l’appui, une victoire, ou à minima un nul, sont toujours capitaux pour le mental et la dynamique du groupe d’autant qu’ils permettent d’éviter une équipe bien classée et “tout le mal” de se déplacer de ville en ville et de changer un stade par autre.

Vahid Halilhodžić a fait tourner Il l’avait clairement annoncé en conférence de presse d’avant-match. “Tous les joueurs sont concernés par cette CAN”. Fidèle à ses dires, le franco-bosniaque a choisi d’aligner une formation “très largement remaniée”.

El Kajoui dans les cages, Hakimi, Masina, Agured, Chakla, Amrabet, Ounahi, Fajr, Chakir, En-Nesyri et El Kaabi ont été titularisés. Côté gabonais, le onze de départ était composé de Amonome, Moucketou, Torque, Manga, Obiang, Boupendza, Paulun, Allevinah, Kaku, Poko et Akue.

Une entrée contrôlée, des occasions timides et un but encaissé L’entame du match a été plutôt calme des deux côtés, avec une légère supériorité des Nationaux sur le plan offensif.

Une percée de Hakimi à la 8è minute du jeu. Le Parisien obtient un coup-franc tout près de la surface de réparation. Le spécialiste Fajr à la charge, mais le ballon est dans les mains du gardien gabonais.

Très solides physiquement, les Gabonais ont buté sur un Amrabet très costaud, un Hakimi ultra-rapide et un En-Nesyri très bon sur les ballons aériens. El Kaabi était perdu et avait du mal à faire des appels en profondeur.

A la 18è minute du jeu, En-Nesyri réussit à s’infiltrer dans la défense adverse, mais son contrôle trop long ne lui a pas permis de bien orienter son ballon pour se mettre en position de tir.

Juste après, El Kaabi à la réception d’une belle passe de Hakimi rate un face-à-face avec le gardien. Et quand on perd ce genre d’occasions, on finit par être puni. Quelques secondes après, un long centre du gardien gabonais, Chakla glisse avant de renvoyer le ballon de la tête et Allevinah n’avait qu’à le mettre dedans. Un pour le Gabon.

Chakla avait l’occasion de se rattraper lors d’un corner mais sa tête n’a pas été bien placée. Juste après, il a été éliminé remarquablement par Boupendza, qui a raté de peu le break. La 30è minute, le score reste le même. Les premières minutes de la deuxième période n’ont apporté ni bonne, ni mauvaise nouvelle. Des occasions timides par-ci, par-là… Et c’est tout. En manque de confiance, peut-être, El Kaabi peinait toujours à donner ce que tout le monde attend de lui. Des buts. Il sort à la 56è minute du jeu.

Très dangereux en contre-attaque, les Gabonais allaient une énième fois doubler la marque par le redoutable Allevinah.

Le ballon passe à quelques centimètres des buts marocains. Le N°11 a, ensuite, placé une reprise volée pied gauche à la Marco van Basten sur la barre transversale.

L’entrée de Boufal, le tournant

Quelques minutes après, l’entrée en jeu de Sofiane Boufal, le Maroc marqua le but d’égalisation, mais En-Nesyri a été signalé en position de hors-jeu. Plus tard, Amallah rate de près son tir qui s’est heurté à un défenseur et a été dévié en corner. Boufal, par sa technique et son démarquage, a chamboulé la défense gabonaise, couronnant cette exploit par un but inscrit sur un penalty qu’il a lui même obtenu. Un partout.

Mais après et contre le courant du jeu, Boupendza allait surprendre tout le monde en mettant un centre ras de terre dans les filets. (2-1) pour le Gabon. Mais cette fois-ci, les Marocains ne vont pas mettre beaucoup de temps pour remettre les pendules à l’heure par le magnifique Hakimi. Égalisation.