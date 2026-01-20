Automobile : Renault enregistre des ventes en hausse de 3,2 % en 2025

En Europe, Renault progresse de +7,4 % sur les ventes VP (véhicules particuliers), avec 60 % des ventes VP électrifiées (EV, full hybrid, PHEV), soit +12 points vs 2024, positionnant la marque parmi les meilleures de sa catégorie en termes d’émissions CO₂ (< 90 g CO₂ Europe), indique le groupe qui se félicite de cette performance lui permettant de gagner une place, atteignant le 2e rang du marché européen.

Renault assure aussi maintenir « la position de première marque automobile française mondiale » grâce à sa stratégie lancée en 2023 pour développer l’empreinte internationale qui « a de nouveau porté ses fruits en 2025, avec des ventes hors Europe en hausse de +11,7 % (621 435 véhicules), représentant 38 % des volumes mondiaux de la marque (+2,9 points vs 2024) ».

Cette performance est tirée par cinq zones clés, dont le Maroc avec une croissance de +44,8 % pour 41 100 véhicules vendus, et une part de marché en hausse de +1,4 point pour atteindre 17,4 %, « soutenues une fois de plus par le succès de Kardian ».

Parmi les autres marchés visés par cette stratégie, figurent l’Amérique latine avec une croissance de +11,3 % et 272 600 véhicules vendus, la Turquie avec +8,0 % de croissance et 144 331 ventes, la Corée du Sud où les ventes ont plus que doublé à 52 300 unités (+55,9 %), et enfin l’Inde avec une progression de +18,3 % au second semestre 2025, avec des ventes au 4ᵉ trimestre en hausse de 27,4 %.

Parmi ses marques phares, le groupe met en avant notamment la performance de Dacia qui poursuit sa dynamique totalisant 697 408 ventes en 2025 soit 3,1 % de croissance par rapport à 2024, lui permettant ainsi de franchir « un cap historique en dépassant les 10 millions de véhicules vendus depuis 2004 ».

« En 2025, Dacia monte sur la deuxième marche du podium européen des ventes à clients particuliers avec une part de marché de 7,9 % », relève le groupe, précisant que ces résultats sont portés par les 5 modèles piliers de la marque, à savoir : Sandero, Duster, Bigster, Spring et Jogger.

Pour Renault, la compétitivité des prix, pilier de la stratégie de Dacia, contribue à maintenir « un taux élevé de ventes sur les finitions hautes ».

« En proposant des tarifs accessibles, la marque permet en effet aux clients d’accéder plus facilement à des versions supérieures », assure le groupe.