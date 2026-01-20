Rabat : Les allégations sur le décès suspect d’un journaliste malien sont infondées (Procureur général du Roi)

Le parquet a ensuite ordonné une enquête judiciaire, précise le communiqué, notant que les éléments de la police judiciaire, accompagnés des services de la police scientifique et technique, se sont rendus à l’appartement du défunt sis dans l’un des quartiers de Rabat.

Le décédé, Soumaré Mohamed Cheick Tidiane, de nationalité malienne et journaliste indépendant de son vivant, était entré au Maroc le 2 janvier 2026 via l’aéroport Mohammed V.

A leur arrivée à l’appartement, les éléments de la police judiciaire ont trouvé sur place le Consul de l’Etat du Mali et l’un des amis du défunt, également journaliste malien accrédité pour couvrir la Coupe d’Afrique des Nations de football, précise la même source, ajoutant que ce dernier a indiqué avoir reçu un SMS du défunt l’alertant de la gravité de son état de santé.

Face à cette situation, cet ami a dû se rendre au domicile du défunt. La porte étant verrouillée de l’intérieur, il a appelé une ambulance. Sur place, les ambulanciers ont forcé la porte de l’appartement pour découvrir le corps sans vie du défunt dans la chambre à coucher. Ils ont constaté que le corps ne portait aucune trace de violence, poursuit le communiqué.

Les ambulanciers ont aussi trouvé des médicaments ainsi que des effets et documents personnels près de la dépouille qui a été transférée à la morgue après autopsie, fait savoir la même source, relevant que les résultats ont conclu à une mort naturelle consécutive à une embolie pulmonaire liée à une forte hausse de la pression artérielle.